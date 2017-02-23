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Umut Tiyatrosu Seyirci İle Buluşacak

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Umut Tiyatrosu Seyirci İle Buluşacak
Geçtiğimiz haftalarda açılış yapan Ödemiş Umut Sanatevi Ödemiş'in küçük sahnesi olma yolunda.

Geçtiğimiz haftalarda açılış yapan Ödemiş Umut Sanatevi Ödemiş'in küçük sahnesi olma yolunda. Açılış günü oynanan Eleni ile Gül oyununun ardından, "Hadi Öldürsene Canikom" adlı oyun ile Ödemişli sanatseverlerin karşısında olmaya devam edecek. Oyunu iki hatada bir Cuma akşamları, Yarbay Caddesi'ndeki Umut Sanat Evi'de sergilemeye devam edeceklerini belirten tiyatronun kurucusu Mehmet Mursallı, Ödemişli sanatseverlerin ilgisine teşekkür ettiklerini söyledi.

Mursallı, "Bugüne kadar kendi yazdığımız oyunları Ödemişlilere izletmeyi başardık. Bundan sonra yeni yerimizin açılmasıyla tiyatroya ve sanatın diğer dallarına gönül veren dostlarımızı bir çatı altında toplayacağız. Ödemiş'te tiyatro alanında bir ilki gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Aziz Nesin'in "Hadi Öldürsene Canikom" adlı oyunu geçtiğimiz Cuma günü sergiledik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Oyunu her iki haftada bir sergilemeye devam edeceğiz. Tiyatro severler, 40 kişilik salonumuzda gruplar halinde de oyunumuzu izleme imkanı bulabilecekler" dedi.

Bir süredir Ödemiş'te Umut Tiyatrosu olarak faaliyet yürüten tiyatro grubunun kurucuları Mehmet ve Canan Mursallı, Yarbay Caddesi'nde kiraladıkları iki katlı bir evi düzenleyerek geçtiğimiz günlerde sanatevine dönüştürmüştü.

Umut Tiyatrosu Seyirci İle Buluşacak

Umut Tiyatrosu Seyirci İle Buluşacak

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