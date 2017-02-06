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Ünal: 'Bizi iyi ekibiz'

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Ünal: 'Bizi iyi ekibiz'
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ladik Belediyespor’un Teknik Direktörü Sinan Ünal, "Biz iyi bir ekibiz ve bundan sonra rakiplerimizin karşısında puan kaybetmemize tahammülümüz yok" dedi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4’üncü Grup'ta rakibi Fatsa Belediyespor karşısında üstün bir oyun sergilediklerini dile getiren Turuncu-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sinan Ünal,  "Aşırı rüzgara rağmen her iki yarıda bulduğumuz gol pozisyonlarını gole çevirebilseydik, bu maçı farklı bir skorla kazanırdık. Rakibimizin karşısında iyi mücadele futbolcularımı kutluyorum. Ayrıca taraftarlarımızın da vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

PUAN KAYBETMEMİZE 
TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları 1926 Bulancakspor maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacaklarını hatırlatan teknik patron Ünal, "Her maça iyi hazırladığımız gibi bu maçın hazırlıklarını da aynı şekilde yapacağız. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Biz iyi bir ekibiz ve bundan sonra rakiplerimizin karşısında puan kaybetmemize tahammülümüz yok. Kalan maçlarımızı kayıpsız kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

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