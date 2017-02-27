ÜNAL, "YOLSPOR MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ"

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor’un Teknik Direktörü Sinan Ünal, "Çarşambaspor karşısında iki puan kaybettik. Yolspor maçında telafi edeceğiz" dedi

Çarşambaspor karşında iyi mücadele ettiklerini belirten Turuncu-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sinan Ünal, "İlk yarıda Çarşambaspor gibi bizde bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendirmedik. Bu arada sahada 10 kişi kalana rakibimizin karşında iyi bir oyun sergiledik. Üç puan alacağımız maçtan bir puan alabildik. Futbolcularım 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiler ve hepsini kutluyorum. Bu maç bizim için artık geride önümüze bakıyoruz" dedi.

‘HAZIRLIKLARIMIZI ÇOK

İYİ YAPMAK ZORUNDAYIZ’

Bir günlük izinin ardından Salı gününden (Bugün) itibaren Samsun Yolspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını hatırlatan Ünal, "Çarşambaspor karşında bulduğumuz gol pozisyonlarını Samsun Yolspor maçında tekrarlamamak için hazırlıklarımızı çok iyi yapmak zorundayız. Lig’de kalan tüm maçlarımızı kayıpsız kazanmayı hedefliyoruz. Hafta sonu Samsun Yolspor ile sahamızda karşılaşıyoruz. Takımımızda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor" diye konuştu.