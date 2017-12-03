ÜNDEF üyelerine indirimli sağlık hizmeti

Ünye Dernekler Federasyonu ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında imzalanan protokol ile dernek üyeleri ve üyelerin birinci dereceden akrabaları, muayene ve tedavi ücretlerinden indirimli olarak yararlanacak

Ünye Dernekler Federasyonu (ÜNDEF) ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı. Konuya ilişkin protokol Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Koray Maral ile Medical Park Hastaneler Grubu Pazarlama Müdürü Alptuğ Kütükçü ve Koordinatör Orkun Doğrul arasında imzalandı.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Dernek üyelerinin Devlet Hastaneleri dışında Özel Hastanelerden de sağlık hizmeti alabilmesi için bu girişimde bulunduklarını belirten Dernek Başkan Maral, "Memleketimiz Ordu'da dahil Türkiye geneli 29 hastanesiyle hizmet veren Medical Park Hastaneler Grubu ile Ünye ve Çevre İlçeleri Dernekler Federasyonu (ÜNDEF) olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayız. ÜNDEF üyesi derneklerimizin üyesi hemşehrilerimiz Ordu dahil tüm İstanbul'da hastane hizmetlerinden 15 Aralık 2017 tarihi itibariyle yüzde 20 indirimli faydalanacaklardır. Üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Hamza ALP / ÜNYE