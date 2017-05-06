  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

’Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’den Üç Unsur Daha

» »
’Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’den Üç Unsur Daha
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çanakkale'deki Assos Arkeolojik Alanı, Balıkesir Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve Konya'daki İvriz Kültürel...

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çanakkale'deki Assos Arkeolojik Alanı, Balıkesir Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve Konya'daki İvriz Kültürel Peyzajının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındığını belirterek, böylece Türkiye'nin geçici listedeki unsur sayısının 72'ye çıktığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Assos Arkeolojik Alanı, Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve İvriz Kültürel Peyzajı'nın "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listemize kayıt olmak üzere Çanakkale'deki Assos Arkeolojik Alanı, Balıkesir Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve Konya'daki İvriz Kültürel Peyzajına ilişkin hazırladığımız dosyaları yaklaşık 1 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz ay UNESCO Dünya Miras Merkezine iletmiştik. Merkezin yaptığı değerlendirme sonucunda bu üç unsurumuz da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Böylece geçici listedeki unsur sayımız 72'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

"UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde ise 16 unsurla, dünyada en çok unsur kaydettiren 17'nci ülkeyiz" diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nin daimi listeye girmesi görüşülecek. Önümüzdeki yıl yapılacak toplantıdaki adayımız ise Şanlıurfa'daki Göbeklitepe olacak. İnşallah bu iki unsurumuzun da kalıcı listeye gireceğine inanıyoruz. Her yıl geçici listedeki bir unsurumuzu kalıcı liste için aday gösterebiliyoruz. İnşallah geçici listedeki diğer unsurlarımızı da önümüzdeki yıllarda daimi listeye almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu anlamda başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ödüllü Kaval Ustasının Ünü Sınırları Aştı06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:43
  • 9. Kitap Fuarı Öncesinde Pazar Günü Kitap İçin Koşu Düzenlenecek06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:43
  • Büyükşehir, 12 İlçede 40 Kilometre Yol Çalışması Yapacak06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:43
  • Kertiltekke’de Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yapıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:43
  • Körfez’in İlk Kapalı Spor Salonu İçin Geri Sayım Başladı06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:43
  • ’Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’den Üç Unsur Daha06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:33
  • Atso Yönetimi Serik’te06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:23
  • Öğrenciler, “Kuşlar Yuvaya” Projesini Hayata Geçirdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:23
  • Fetö’nün İki Mahrem İmamı Tutuklandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:18
  • Görmeden Duymadan Çaldılar, Dinleyenler Gözyaşlarını Tutamadı06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti