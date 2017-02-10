Unesco Heyeti İle Kış Okulu Sapanca’da Düzenlendi

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in katkıları ile öğretim üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile UNESCO Türkiye temsilcilerinden...

Somut olmayan kültürel miras kış okulu Sapanca'da düzenlendi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in katkıları ile öğretim üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile UNESCO Türkiye temsilcilerinden oluşan 45 kişilik grup Sapanca'nın doğal zenginliklerini inceleme fırsatı buldu. AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen ve Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in ortak daveti ile Somut Olmayan Kültür Mirası Kış Okulu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığında kış dersleri Sapanca'da bir otelde düzenlendi.

Başkan Yılmazer'in kahvaltı davetine icabet eden Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve akademisyenler grubuna yaptığı konuşmada Başkan Yılmazer, Sapanca'nın korunması gereken doğal güzelliği ve kültürel miras konularında açıklamalarda bulundu.