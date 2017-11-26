  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Üniak Aylık Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

» »
Üniak Aylık Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) Kırklareli aylık olağan toplantısı, Kırklareli AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz katılımıyla gerçekleşti.

Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) Kırklareli aylık olağan toplantısı, Kırklareli AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya, İl Üniversiteler Başkanı Osman Kılıç ve çok sayıda ÜNİAK üyesi katıldı.

Milletvekili Selahattin Minsolmaz, gençliğin düzgün bir şekilde gelişebilmesi, ülkesine faydalı olacak bir neslin yetişebilmesi için çalışmalarına son sürat ara vermeden devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Milletvekili Minsolmaz ile sohbet eden gençler, konuşması ve öğütleri için teşekkürlerini iletti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Seyhan Kart" Büyüyüp Gelişiyor26 Kasım 2017 Pazar 10:03
  • Bakka Yönetimi Gazileri Ziyaret Edip Sorunlarını Dinledi26 Kasım 2017 Pazar 09:53
  • Soğuk Günlerin En Sıcak Tatili Kazdağları’nda26 Kasım 2017 Pazar 09:53
  • "Şemsiye Duraklar Esnafa Yetmiyor"26 Kasım 2017 Pazar 09:53
  • Bitlis’ten Bilecik’e 31 Yıl Önceki İlkokul Öğretmenlerini Görmek İçin Geldiler26 Kasım 2017 Pazar 09:53
  • Atanamayan Öğretmen Kasap Oldu26 Kasım 2017 Pazar 09:48
  • Araba Merakı İş Yeri Açtırdı26 Kasım 2017 Pazar 09:43
  • Çelikcan: "Yüreğir’den Tekstil İhracatı Sevindirici"26 Kasım 2017 Pazar 09:43
  • Zigana Dağında Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı26 Kasım 2017 Pazar 09:43
  • Karşıyaka Hamsi Şöleni 10 Yaşında26 Kasım 2017 Pazar 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti