Unıdo 17. Genel Kurul Toplantısı Viyana’da Başladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gün sürecek olan Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 17'inci Genel Konferansı başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gün sürecek olan Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 17'inci Genel Konferansı başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da UNIDO 17'inci Genel Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı. 5 gün sürecek olan konferansta, Genel Direktör Li Yong yeniden 4 yıl boyunca teşkilatın genel direktörlüğüne seçildi. İlk günkü oturuma İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, BM Genel Kurulu 72. Oturum Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, UNIDO Genel Direktörü Li Yong'un yanı sıra üye devletlerin hükümet temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantı 1 Aralık'ta son bulacak.

"Yoksulluk, iklim değişikliği ve birçok sorunu çözebilmenin tek bir yolu var; işbirliği'

UNIDO Genel Direktörü Li Yong, yaptığı açılış konuşmasında, "Üye ülkelerin desteğiyle yeniden örgütün genel direktörlüğüne seçilmekten çok memnun oldum. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için UNIDO'nun çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel toplum çeşitli güçlüklerle karşı karşıyalar. Yoksulluk, iklim değişikliği ve birçok sorunu çözebilmenin tek bir yolu var; işbirliği. Bu konferansın temel hedefi, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle ortaklıklar kurarak küresel güçlüklerle baş etmeliyiz. UNIDO, söz konusu işbirliğinin sağlanmasında birleştirici ve önemli bir rol oynamaya devam edecektir. UNIDO olarak başta Afrika olmak üzere gelişmekte olan ülkelere destek vermeye devam edilecektir" dedi.

"Çok taraflılığın sorgulandığı bir dönemden geçiliyor"

BM Genel Kurulu 72. Oturum Başkanı Miroslav Lajcak ise, "Kapsamlı ve sürdürülebilir endüstriyel gelişme olmadan küresel ilerleme sağlanamayacak. Geçmişte yapılan yanlışlar nedeniyle sanayileşme, hava kirliliği, atık su gibi olumsuzluklarla anılıyor. Sanayileşmenin kapsamlı ve sürdürülebilir olduğu taktirde sonuçlar olumlu olacaktır. İyi işler geçim kaynaklarını geliştirir, gençlerin istihdamını teşvik eder, kaynakların korunmasına ve çevre korumasına izin verir. Bu sonuçlar bizi yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmaya, eşitsizliği azaltmaya yönlendiriyor. Ayrıca hiç kimseyi geride bırakmadan nihai hedefe ulaşmamızı sağlıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için çok taraflı işbirliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çok taraflılığın sorgulandığı bir dönemden geçiliyor. Bu konferansa katılımınız, UNIDO'nun hem yönetimler hem de alan çalışmalarının anlamını güçlendiriyor" diye konuştu.

"Kalıcı ekonomik başarı, sosyal paylaşımı desteklemelidir"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard da kalıcı ekonomik başarının sosyal paylaşımı desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sanayileşme hem ekonomik hem de sosyal bir gelişmedir. 2030'da başarının nasıl olacağını tanımlamamız gerekiyor. Kalıcı ekonomik başarı, sosyal paylaşımı desteklemelidir. UNIDO ile ülkem arasında imzalanan yeni küresel ortaklık ve standartlar programı anlaşmasından çok memnun oldum. Ülkemiz bu program kapsamında gelecek 5 yıl içinde UNIDO'ya 17 milyon İsveç kronu yardım yapacağız" dedi.

5 gün boyunca çeşitli kurumlardan bin 500 kişinin katılacağı konferans kapsamında çok sayıda yan etkinlik düzenlenecek.