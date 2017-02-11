Unıfıl’ın Liberal Fırkateyni Mersin Limanı’na Demirledi

Birleşmiş Milletler'in Lübnan Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan Brezilya'nın BRS Liberal Fırkateyni, lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere...

Birleşmiş Milletler'in Lübnan Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan Brezilya'nın BRS Liberal Fırkateyni, lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mersin'e geldi. Mersin Limanı'na demirleyen fırkateynde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Ricardo Gradilone'nin yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MFT UNIFIL Komutanı Tuğamiral Claudio Hernique Mello De Almeida, BRS Liberal Gemi Komutanı Yarbay Ricardo Silveira Mello, Brezilya Savunma Ataşesi Albay Marco Antonio Cagnoni, Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral MD Tariqul Alam Tariq, Brezilya Mersin Fahri Konsolosu Cengiz Sönmez ve davetliler katıldı.

Mersin Limanı 3 nolu iskelede demirli gemide düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Çakacak, Büyükelçi Gradilone ile fırkateyn komutanlarını ve mürettebatını Mersin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Brezilya arasında iyi niyet çerçevesinde süren dostane bir ilişki bulunduğunu belirten Çakacak, iki ülke arasında her düzeyde görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İki ülke arasında yürürlükte olan Stratejik Ortaklık Anlaşması'na da dikkat çeken Çakacak, üst düzey ilişkilerin yanı sıra karşılıklı toplantılar, kurulan komisyonlar, imzalanan anlaşmalar ve iki ülke iş insanlarının karşılıklı gerçekleştirdiği ticari bağlantılarla Brezilya ve Türkiye arasındaki ilişkinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Büyükelçi Gradilone ise Mersin'de bulunduğu süre içerisinde bir dizi temas ve görüşmelerde bulunacağını, bu görüşmeler sonucunda Brezilya ile Türkiye arasında kurulacak olan yeni işbirlikleri ve bağlantılar ile yeni ticari ilişkilerin geliştirileceğini kaydetti.

BRS Liberal gemisinin, Mersin Limanı'na yanaşacak olan TCG Giresun gemisinden yapacağı ikmalin ardından pazar günü Mersin'den ayrılmasının planlandığı bildirildi.