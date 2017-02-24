Samsun Üni-Sam Fikir Oluşumu, "İlkokulara Kırtasiye, Atkı ve Bere Yardımı" organizasyonuyla Samsun Meyvalı İlkokulu ve İncesi İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projeleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Samsun Üni-Sam Fikir Oluşumu üyeleri, farklı bir organizasyona daha imza attılar. Fakatik Samsunspor taraftarları olan Üni-Sam Fikir oluşumu üyeleri İlkokullara Samsunspor atkısı, bere ve kırtasiye yardımı organizasyonu ile önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. Ziyaret ettikleri okullarda 20 Ocak 1989 Hatıra Köşesi de yapan Üni-Sam fikir oluşumu üyeleri, proje kapsamında ziyaretlerine birçok ilkokulda devam edecek.
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ÜNİSAM'DAN SOSYAL YARDIM PROJESİ
Samsun Üni-Sam Fikir Oluşumu, "İlkokulara Kırtasiye, Atkı ve Bere Yardımı" organizasyonuyla Samsun Meyvalı İlkokulu ve İncesi İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.
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