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Üniversite Adayları İçin Tercih Desteği

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Üniversite Adayları İçin Tercih Desteği
Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan stantta uzmanlar öğrencilere ve ailelerine ücretsiz danışmanlık yapıyor.

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan stantta uzmanlar öğrencilere ve ailelerine ücretsiz danışmanlık yapıyor.

Eğitimciler Aydın Mavi, Erkan Özden, Fikret Can ve Refik Küçük'ün yanı sıra Biga Belediyesi Psikolojik Danışmanı Ece Nur Öztürk, 17-26 Temmuz tarihleri arasında 09:00-17:00 saatlerinde üniversite tercihleri konusunda öğrenci ve aileleri için destek olmaya devam edecek. Tercih döneminin sınav süreci kadar önemli olduğunu ifade eden Ece Nur Öztürk, "Tercih yapacak üniversite adaylarına kolaylıklar diliyorum. Çünkü sınavdan daha zor, stresli, meşakkatli bir dönemdeler. Bu yüzden tercih yaparken ilk olarak sakin kalmak ve kaygıyı asgariye indirmek gerekiyor. Daha sonra adayların kendilerini, şahsi özelliklerini iyi analiz etmeliler. Bu süreçte çevrenin "Herkes yapıyor, sen de yaparsın" gibi dayatmalarına kulaklarını kapatmaları gerekiyor. Çünkü bir gün değil, her gün yapacakları bir meslekle ilgili eğitim alacaklar. "Gideyim de neresi olursa olsun" diye düşünüp hareket etmemek gerekir. Bir an önce üniversiteli olmak, kendi ayaklarının üstüne basmak istemeleri çok normal. Fakat bir şehir için, yapamayacakları bir meslek için bu düşüncede olmak çok yanlış. Ortalama 60 ve üstü yaşlara kadar yaşayacak bir insan için bir sene beklemek, istediği meslek için hazırlanmak asla kayıp değildir" dedi.

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