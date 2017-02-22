Üniversite Adayları Sınavsız Hkü’ye Girdi

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lise öğrencileri, sınav öncesi motivasyon için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) gezdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lise öğrencileri, sınav öncesi motivasyon için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) gezdi.

Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere, tercihlerinde yardımcı olabilmek ve HKÜ'yü daha iyi tanımalarını için bir program düzenlendi. Üniversitede okuma hayali kuran öğrenciler LYS-YGS (Lisans Yerleştirme Sınavı) öncesi kampüs ve fakülteleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Hayli heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Üniversite kampüsü içindeki tüm binaları gezen misafir öğrenciler, HKÜ'nün tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus programları hakkında merak ettiklerini sordu.

Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde, HKÜ'nün Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi ve tüm HKÜ Kampüs alanı gezdirildi.

Gezi sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, üniversiteyi kazanmadan böyle bir ortamda bulunmanın kendilerini motive ettiğini söyledi.