Üniversite Çalışanı 24 Fetö Şüphelisi Hakim Karşısında

Eskişehir'de haklarında FETÖ/PDY soruşturmasın kapsamında Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri'nde çalışan 24 şüpheli memurun yargılanmasına başlanıldı.

Eskişehir'de haklarında FETÖ/PDY soruşturmasın kapsamında Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri'nde çalışan 24 şüpheli memurun yargılanmasına başlanıldı.

Darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri'nde çalışan 24 memur gözaltına alınmuş, şüphelilerden 20'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilgili 24 şüphelinin yargılanmasına Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Haklarında "terör örgütüne üye olmak, yönetmek ve katkı sağlamak" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanıkların yargılanması sayılarının fazla olması sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet B., duruşmada verdiği ifadede, duruşmada üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. 29 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade eden Sanık Ahmet B., "Ben evden işine, işten evine giden devlet memuruyum. Darbe girişimini lanetliyorum. Ben terör örgütü içerisinde hiçbir zaman yer almadım. 20 yıldır devlet memuruyum. Aktif Sen'e memurların haklarını daha iyi koruyacağını düşünerek üye oldum. Bank Asya'da hesabım vardı. İnançlarım gereği faize karşı olduğum ve kar payı verdikleri için Bank Asya'ya sattığım arabanın parasını yatırdım. Bankaya yardım amaçlı paramı yatırmış değilim. Para yatırma konusunda da kimseden talimat almadım. Bütün bunlar üzerime atılan bir itiraftır. FETÖ kurumlarının reklamını yapmış ve geziler düzenlemiş değilim. HTS kayıtlarındaki görüşmelerim akrabalarım, komşularım ve meslektaşlarımdır. Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ailem şuanda zor durumdadır. Ailemin geçimini sağlamak amacıyla tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Duruşmada etkin pişmanlık yasasından faydalanan tutuksuz sanıklardan Göksel B. ise verdiği ifadesinde sohbetlere katıldığını ve kimlerin geldiğini duruşma salonunda açıkladı. 18 yıldır memur olarak üniversitede görev yaptığını belirten Göksel B., ifadesinde kendisini şu şekilde savundu;

"Etkin pişmanlık yasasından faydalandım. Darbe girişimini lanetliyorum. Ben sohbetlere katıldım. Ancak hiçbir zaman terör örgütü içerisinde yer almadım. Sohbetlerimizde dini konular ve ahlaki konular konuşulur bazım zamanlarda da Fethullah Gülen'in kitapları okunurdu. Sohbetlerde devlete ve millete karşı bir konu konuşulmuyordu. 15 Temmuz'a kadar yapıdan haberim yoktu. Ben sohbetlere Allah rızası için, kötü yola düşmemek, alkol kullanmamak için katılıyordum. Mehmet E. sohbetlere çağırıyordu. Haftada bir kez sohbet oluyordu. Beni sohbetlere tutuklu sanık Ahmet B. alıştırdı. Himmet parası konusu da sohbetlerde konuşuluyordu. Etrafımızdaki durumu iyi olan kişilerden para toplamamız isteniyordu. Bu paralarla Türk Cumhuriyeti'ndeki yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları karşılanacağı ve kurban kesileceği belirtiliyordu."

2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada sanıkların gün boyu ifadelerinin alınmasına devam edileceği öğrenildi.