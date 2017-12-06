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Üniversite De Dünya Tıbbi Sekreterler Günü Kutlandı

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Üniversite De Dünya Tıbbi Sekreterler Günü Kutlandı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler günü coşkuyla kutlandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler günü coşkuyla kutlandı.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı akademisyen ve öğrencilerinin organizesinde gerçekleşen kutlamada, Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdinç Gülcü, sağlık sistemi içerisinde tıbbi sekreterlerin önemine değinerek kutlamayı organize eden akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Bölüm öğretim elemanlarının ve bölüm temsilcilerinin konuşma yaptığı program, kutlama pastasının kesimi ve müzik dinletisiyle sonlandırıldı.

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