Üniversite Gençlik Spor Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Küçükçekmece Belediyesi'nin 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak amacıyla organize ettiği "Üniversite Gençlik Spor Şenlikleri" etkinliğinin startı İstanbul...

Küçükçekmece Belediyesi'nin 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak amacıyla organize ettiği "Üniversite Gençlik Spor Şenlikleri" etkinliğinin startı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde verildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Üniversite Gençlik Spor Şenlikleri" başladı. Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda gençler penaltı atışı, şişme oyun grubu, gladyatör, canlı langırt, mini golf, bowling, masa tenisi, survivor parkuru, ayak bilardosu gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi'ndeki Gençlik Spor şenlikleri etkinliğine katılan öğrenciler, kendileri için hazırlanan renkli parkurlarda ve çekişmeli geçen yarışmalarda çok eğlendiklerini söyledi.

Endüstri Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Gözde Nur Tilki de etkinliklere katılan öğrenciler arasında yerini aldı. Üniversitedeki sosyal etkinliklere sürekli katıldığını belirten Tilki, "Şu an güzel vakit geçiriyorum. Benden ziyade herkesin burada olduğunu görmek çok güzel. Küçükçekmece Belediyesi'ne özellikle çok teşekkür ederiz böyle bir etkinliği okulumuza taşıdığı için mutluyuz" dedi.

Şenlikte ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik kulübü öğrencileri de sahne aldı. Öğrenciler verdikleri konserler ile şenliğe katılanlara müzik ziyafeti sundu.