Üniversite Girişine Estetik Dokunuş

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi'nin girişini güzelleştiriyor.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi'nin girişini güzelleştiriyor.

Üniversite meydanının tamamını kapsayan çalışmalarda bitkilendirme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma projeleri hayata geçirildi. Park ve Bahçeler Müdürü Cemalettin Uysal, "Üniversite girişine ve meydanının tamamına estetik dokunuşlarda bulunduk. Türkiye'nin geleceği gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Üniversiteli gençlerimizin daha güzel, daha yaşanabilir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri için peyzaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.