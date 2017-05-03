Üniversite Kaybolan Sabunculuk Mesleği İçin Kurs Açtı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu bünyesinde sabunculuk kursu açıldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu bünyesinde sabunculuk kursu açıldı.

Yüzyıllardır geleneksel olarak zeytinyağından üretilen ve son yıllarda kaybolma riski ile karşı karşıya olan sabunculuk mesleğiyle ilgili açılan kurs büyük ilgi görüyor. Tamamen doğal ve geleneksel yöntem ile sabun üretiminin gösterildiği kurs 3 ay sürecek.

Bölgenin son sabun ustalarından Yusuf Kaya, "Bizim üretmiş olduğumuz sabun, pres sabunu değildir. Ninelerimizin, dedelerimizin evde yapmış olduğu sabunun aynısı. Fabrikasyon değil. Kaybolan bir meslek. Kursun gayesi bu mesleğin kaybolmaması. Bu bizim hamam kültürümüzün bir parçası" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Kursumuz mart ayında başladı. Bu ay sonunda nihayetlendireceğiz. Son yıllarda sabun ustalarının yaşlandığını görünce bu kursu açmaya karar verdik" dedi.