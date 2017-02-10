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Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi

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Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) Fotoğrafçılık Kulübü, ara tatil dönemini fırsata çevirerek Kapadokya-Erciyes güzergahlı teknik fotoğraf ve eğlence...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) Fotoğrafçılık Kulübü, ara tatil dönemini fırsata çevirerek Kapadokya-Erciyes güzergahlı teknik fotoğraf ve eğlence gezisi düzenledi.

HKÜ Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenen gezi ilk olarak Kapadokya'da başladı. Teknik fotoğraf ve eğlence gezisi olarak düzenlenen ve iki gün süren etkinliğin son durağı ise Erciyes oldu.Etkinliğin ilk gününde Kapadokya aşıklar vadisinden eşsiz gün doğumunu ve balonların uçmasını seyreden kulüp üyeleri bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldu. Kapadokya'da Avanos ve Ihlara Vadisini ziyaret eden kulüp üyeleri, ATV turu eşliğinde peri bacalarını ve vadileri de gezdi. Akşam yemeğini canlı müzik ve halk oyunları eşliğinde yiyen gezi ekibi, etkinliğin ikinci gününü ise Erciyes'te geçirdi. Erciyes gezisinde ise kayak ve snowboard yapan gezi ekibi, güz döneminin yorgunluğunu attı.

Gezi organizatörü ve HKÜ fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Salih Ferhat Toygun gezi ile ilgili,"Arkadaşlarımız etkinlikten çok memnun kaldı. Çok küçük bir maliyetle çok güzel otellerde kaldık. Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden Kapadokya ve kışın en güzel tatil yeri olan Erciyes'te harika iki gün geçirdik. Kapadokya'da gün doğumunu seyrettik. Fotoğraf gezisi olduğu için teknik anlamda uygulamalı olarak çalışmalar yaptık. Aldığımız olumlu dönütler bizi sevindirdi. Fırsat buldukça etkinliklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi

Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi

Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi

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