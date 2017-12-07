Üniversite Öğrencileri Kudüs İçin Yürüdü

TEKİRDAĞ (İHA) – ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ilan etmesinin ardından Tekirdağ'da öğrenciler "Kudüs'e Sahip Çık" yürüyüşü...

TEKİRDAĞ (İHA) – ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ilan etmesinin ardından Tekirdağ'da öğrenciler "Kudüs'e Sahip Çık" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Ülkü Olcakları Tekirdağ İl Başkanlığı Üniversite birimi, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci, "Müslüman uyuma ilk kıblene sahip çık", "kanımız aksa da zafer İslam'ın" sloganları attı.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Fatih Merinç, "Kudüs bizim hem dini hem de milli meselemizdir. Kudüs için görev bize düştüğünde, can almaktan can vermekten geri durmayacağımızı tüm dünyada İlan ediyoruz. Yüce Peygamberimizin miraca yükseldiği Mescid-i Aksa'da Müslüman alemi olarak yerin dibine girmek Kudüs'e sahip çıkmamak Kurtuluş Savaşı sırasında savaştan kaçmak kadar onursuzluktur. Ecdat mirasına alay edilirken susma. Amerika'nın şımarık çocuğu İsrail'e yeri geldiğinde Osmanlı tokadını indirecektir" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.