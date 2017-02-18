Üniversite Öğrencileri Mesire Alanını Gezdi

Kilis Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ediyor.

Kilis Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ediyor.

Hafta sonu olması nedeniyle bu kez 7 Aralık üniversitesi öğrencilerini Recep Tayyip Erdoğan Mesire alanına götüren Belediye konak personelleri burada öğrencilerin ders yoğunluğundan uzaklaşarak güzel bir gün geçirmelerine yardımcı oldu.

Hazırlanan kahvaltının ardından Şeyh Muhammed'e geçen öğrenciler, belediyenin sunduğu bu hizmetlerden ne kadar memnun olduklarını dile getirirken, bu programda emeği geçen herkese ve özellikle Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür etti.