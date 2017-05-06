Üniversite Öğrencileri Minik Öğrenciler İçin ‘Aktivite Sınıfı’ Kurdu

Giresun'a gelen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, Keşap ilçesi Yolağzı Ortaokulunda "sosyal aktivite sınıfı" kurarak öğrencilerin hizmetine...

Giresun'a gelen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, Keşap ilçesi Yolağzı Ortaokulunda "sosyal aktivite sınıfı" kurarak öğrencilerin hizmetine sundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü öğrencileri ve Yarını Aydınlat Platformu öğrencileri tarafından yürütülen "81 İlde 100 Bin Bir Kitap" projesi kapsamında Keşap ilçesi Yolağzı Ortaokulunda aktivite sınıfı kuruldu. Okulun duvarlarını rengarenk şekiller çizerek boyayan öğrenciler daha sonra minik öğrenciler için, spor köşesi, bilgisayar alanı, kütüphane ve bizim mağaza adını verdikleri aktivite sınıfını hazırladı.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla minik öğrenciler ile birebir ilgilenen üniversiteliler, çocuklara sınıfın nasıl kullanılması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Projeyi yöneten Sosyal Aktiviteler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzcan Epşir, "Bugün Şehit Özkan Kılıç İlkokuluna geldik. Şehidimizin bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmak adına yola çıktı. Bu 4'üncü projemiz, iki senedir kulüpçülük yapıyoruz. Bizler öğrencileri kitabı severken, onun haricinde diğer faaliyetleri yapmasını ve ya diğer faaliyetleri yaparken kitaplarla uğraşa bilmesini temenni ettik. Bunun için bu sınıfta 4 tane bilgisayar köşesi kurduk, mağaza köşesi var. Biz burada öğrencilerin paylaşmayı öğrenmesini istiyoruz. Bizler buraya kıyafetler getirdik ama onlar zamanla kendilerine küçük gelen eşyalarını buraya getirerek diğer kardeşleri ile burada paylaşmayı öğrenecekler. Biz buraya geldiğimizde boş bir sınıftı burası, sağ olsun yetkililer bize çok büyük destek oldular. Onların destekleri ile biz bu boş sınıfı arttık daha renkli, daha canlı ve daha kullanılır bir hale getirdik" dedi.

Yarını Aydınlar Platformu temsilcisi Volkan Usanmaz ise "Gelişim Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Esenyurt Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirdiğimiz bir projeye imza atıyoruz. Yarını Aydınlar Platformu olarak bizler bu zaman kadar 19 tane köy okulunun kütüphanesini onardık ve yeniledik. Bugün de buraya 21 arkadaşımız ile buraya geldik. Maneviyatlarımıza değer veriyoruz, şehitlerimize değer veriyoruz ve köy okullarımıza özellikle değer veriyoruz. Bu zaman kadar 80 bin kitap gönderdik köy okullarına, Doğu'dan Batı'ya ve İç Anadolu'ya kadar, bütün köy okullarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu zaman kadar bin üniversiteli öğrenci kardeşimize ulaştık ve bunların tamamı gönüllü olarak bize destek oluyorlar. İnşallah destekçilerimiz yanımızda olduğu sürece hedefimiz "81 İl, 100 Bin Bir Kitap" bu şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aktivite sınıfına sahip olan öğrenciler ise sınıfı kullanmaya başladı. Kimi öğrenci oyun köşesinde seksek oynarken, bazıları bilgisayar başında, bazıları ise boyama kitaplarına resim çizme çalışmasını yaptı. Öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.