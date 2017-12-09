Üniversite Öğrencileri Sınavlar Öncesi Türkü Gecesi Düzenlediler

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri sıvavlar öncesi türkü gecesi düzenlediler.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri sıvavlar öncesi türkü gecesi düzenlediler.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Öğtretim Görevlisi Adem Karakaş, "Vize sınavları öncesinde stres atmak için "Saz eşliğinde Çiğ köfte" etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin zorlu bir sınav maratonu öncesi moral depolamasını istedik dedi..

Meslek Yüksek Okulu yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, türküler söylediler. Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hakkı Camuz tarafından çalınan sazla türkülere eşlik eden öğrenciler yaklaşan sınavlar öncesi gönüllerince eğlendiler.

Programı düzenleyen Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal aktivite sorumlusu Adem Karakaş, "Yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilerimiz bu tür etkinliklerle sınav streslerini atıyor. Bu programa seslendirdikleri türkülerle renk katan, emek veren öğrencilerimize, teşekkür ediyorum" diye konuştu.(YD-EFE)