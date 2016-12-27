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Üniversite Öğrencilerinden Büyük Başarı

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Üniversite Öğrencilerinden Büyük Başarı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarına 4 milli sporcuyla katılıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarına 4 milli sporcuyla katılıyor.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilecek olan 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları seçmeleri, 24-25 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da yapıldı. Snowboard ve kayaklı koşu branşlarında üniversite milli sporcularının katılımıyla gerçekleşen Türkiye Üniversite Milli Takım Seçmelerinde, rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Elemelere Yrd. Doç. Dr. Metin Bayram antrenörlüğünde hazırlanan milli öğrencilerden, büyük erkeklerde 10 bin metrede Hamza Dursun birinci oldu. Büyük bayanlarda ise Yonca Karademir birincilik ipi göğüslerken, Hicran Akpınar ikinci, Leyla Turan ise yarışı üçüncülükle tamamladı.

Öğrencilerin elemelerdeki başarından ötürü mutluluklarını dile getiren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, "Şubat ayı içerisinde Kazakistan'da gerçekleşecek olan 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarında da öğrencilerimizin yurda madalyalarla döneceklerine inancım tam. Sporcularımız hem üniversitemizi, hem Ağrı'yı, hem de ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Almatı'daki kış spor oyunlarında tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini toplamda 4 milli sporcunun temsil edeceği 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarının 29 Ocak- 8 Şubat 2017 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenleneceği belirtildi.

Üniversite Öğrencilerinden Büyük Başarı

Üniversite Öğrencilerinden Büyük Başarı

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