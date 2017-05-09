  • BIST 95.323
  • Altın 142,160
  • Dolar 3,5833
  • Euro 3,9019
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 17 °C

Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi

» »
Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu sergisi, büyük ilgi gördü.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu sergisi, büyük ilgi gördü.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, resim, rolyef, seramik ve alçıdan yapılan çalışmalar yer aldı. Sergilenen yüzlerce eser katılımcılardan tam not aldı.

Sergi hakkında bilgi veren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, "Resim-iş eğitimi ana sanat dalı etkinliğine tanık olduk. Son sınıf öğrencilerimiz mezun olmadan önce böyle bir sergiyi düzenlemeyi uygun gördüler. Hocalarıyla birlikte el ele vererek böylesine güzel bir sergiyi gerçekleştirdiler. Sergide birbirinden güzel eserleri inceledik. Hepsi özenle yapılmış. Hepsi birbirinden güzel ve farklı teknikler kullanılarak işlenmiş eserlerdir. Öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi bu sergiden ötürü tebirk ederim" dedi.

Konuşmaların ardından öğretim üyeleri tarafından mezun olacak öğrencilerin anısına pasta kesildi.

Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi

Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi

Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi

Üniversite Öğrencilerinden Büyüleyen Sergi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak’ta Amatör Futbol Takımları El Ele09 Mayıs 2017 Salı 21:28
  • Gözaltına Alınan Hdp İlçe Başkanı Adli Kontrol İle Serbest09 Mayıs 2017 Salı 21:28
  • Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı09 Mayıs 2017 Salı 21:18
  • ’Matruşka Oyun İçinde Oyun’ Büyük Beğeni Topladı09 Mayıs 2017 Salı 20:48
  • Aktürk’ten, Başkan Kayda’ya Fidan Desteği Teşekkürü09 Mayıs 2017 Salı 20:28
  • Hanefi Bostan: “Meb’in Mülakatla Yönetici Atama Yönetmeliğini Mahkemeye Taşıdık”09 Mayıs 2017 Salı 20:28
  • Başkan Atilla’dan Berat Kandili Kutlaması09 Mayıs 2017 Salı 20:28
  • Başkan Kayda: “Salihli Önümüzdeki Kış Üşümeyecek”09 Mayıs 2017 Salı 20:08
  • Siverek’te Spor Kompleksi Açılıyor09 Mayıs 2017 Salı 19:58
  • Çiftçi İslam Aleminin Berat Kandilini Kutladı09 Mayıs 2017 Salı 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti