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Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği

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Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Öğrenci Konseyi tarafından "Poşetini Kap Gel" sloganıyla kampüs içinde temizlik çalışması yapıldı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Öğrenci Konseyi tarafından "Poşetini Kap Gel" sloganıyla kampüs içinde temizlik çalışması yapıldı.

Çevreye karşı duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanan etkinliğe Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Demir, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Muhammet Kayfeci, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tecimer, Öğrenci Konseyi Teknoloji Fakültesi Temsilcisi Doğuhan Kayan ve öğrenciler katıldı.

KBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Demir, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek istediklerini söyleyerek, "Gençler bizim geleceğimiz. Çevre duyarlılığıyla alakalı toplumumuzda gördüğümüz ciddi eksiklikler var. Çevre farkındalığını, çevrenin önemini, bilinçli bir insanın çevreye nasıl bir katkısı olabileceğini göstermek için öğrenci konseyi tarafından böyle bir etkinlik düzenlendi, biz de onlara katkı sağladık. Çevreye karşı duyarlılıkta geniş katılımın olması için üniversitede bizler derslerde bahsederek aktif bir çalışma ile gençlerimize neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. İnsanı yaşatmamız için insanın yaşayacağı çevrenin insana layık bir yer olması gerekiyor. Biz farklı bir uygulama ile ciddi bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Yerden çöpleri toplamak insanı küçültmez yüceltir." dedi.

Teknoloji Fakültesi önünde başlayan çevre temizliği, kampüs içi boyunca devam etti. Temizliğe katılan öğrenciler, çöp poşetleri ile kampüs içini dolaşarak yerlere atılmış olan teneke kutu, poşet, kağıt, şişe ve benzeri atıkları tek tek topladı.

Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği

Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği

Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği

Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği

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