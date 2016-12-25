  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Yardım Projesi

» »
Üniversite Öğrencilerinden Örnek Yardım Projesi
Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Konya'da eğitim hayatını sürdüren Suriyeli ailelerin küçük çocuklarına kendi aralarında topladıkları kıyafet ve...

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Konya'da eğitim hayatını sürdüren Suriyeli ailelerin küçük çocuklarına kendi aralarında topladıkları kıyafet ve kırtasiye malzemelerini ulaştırarak örnek bir yardım projesine imza attı.

Selçuk Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren 20 kişilik bir öğrenci grubu, Suriye'deki savaştan kaçıp Konya'ya yerleşen ailelerin eğitim gören çocukları için kendi aralarında yardım topladı. Çoraptan atkıya, kalemden deftere kadar her türlü kıyafet ve kırtasiye malzemesini düşünerek toplanan yardımlar üniversite öğrencileri tarafından, bir kreşte eğitim gören minik Suriyelilere dağıtıldı.

Yapılan yardım ile ilgili konuşan okul müdiresi Najah Sadek, Selçuk Üniversitesi'nden 20 kişilik bir öğrenci grubunun kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu yardımları için çok teşekkür ediyorum. Bu yardımları bu öğrenciler yapabildiyse eminim ki başka şehirlerde de böyle yardımlar yapılabilir. Çocuklarımıza psikolojik yardım sağladılar. Allah razı olsun çocuklarımızı ayrıca çok mutlu ettiler" dedi.

"Bu çocukların hiçbirinin suçu yok, savaş nedir bilmiyorlar"

Gerçekleştirilen yardım ile ilgili bilgi veren İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aziz Ecem, "Aslında söylenecek pek fazla söz yok. Bakarsanız bu çocukların hiçbirinin suçu yok. Savaştan haberi yok, savaş nedir bilmiyorlar. Biz öğrenciler olarak bu yardımı yapabiliyorsak bütün dünya bunu yapabilir. Dünyaya örnek olması diliyorum" diye konuştu.

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gamze Bal ise, savaştan çıkıp buraya gelen çocuklar için burada olduklarını söyleyerek, "Dünyanın sevgisiz bir yöne evrildiği bu günlerde çocuklara daha çok sevgi aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradayız. Çocukların yüzlerindeki ifadeden de zaten anlaşılıyor. O kadar çok savaştan çıkmış olmanın psikolojisindeki hepsi, çok mutlu oldular. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Güney Baran Pamuk ise, organizasyonu yaparken çocukların yaşadığı zorlukları gidermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Belki ailelerinden, annelerinden babalarından göremediği hediyeleri vererek birazda olsa çocukları mutlu etmeye çalıştık. İnşallah herkesten bu çocukları görmelerini ve onlara yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Savaşta çocuklar her zaman masumdur"

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alican Keskin, Suriye'den göçüp gelen ailelerin yardıma muhtaç çocukları olduklarını öğrendiklerini söyleyerek, "Bu çocukların burada hiçbir suçu yok savaşta çocuklar her zaman masumdur. Çocukların hiçbir suçu olmaz savaşta. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık" diye konuştu.

Suriyeli çocukların çoğunun yetim olduğunu ve psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Fatıma Hafsa Bozbeşparmak ise, "Tabii ki biz de öğrenciyiz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama bunu topluma önder olan kişiler de yapabilirse daha çok kitleye ve daha çok çocuğa ulaşabilirler. Umarım buradaki mutluluğu görebiliyorsunuzdur, herkes bunu yapabilir çok basit. Herkes evinde olan küçük bir şeyi, kullanmadığı bir şeyi getirip onlara verebilir. Hiçbir şeyiniz yoksa kek, poğaça yapıp getirip onları mutlu edebilirsiniz. Umarım bu sizler için bir örnek teşkil etmiştir" dedi.

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Yardım Projesi

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Yardım Projesi

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Yardım Projesi

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Yardım Projesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Mezarı Başında Anıldı25 Aralık 2016 Pazar 09:48
  • Havalar Soğudu, Sibirya Kaplanının Keyfi Yerine Geldi25 Aralık 2016 Pazar 09:48
  • Karda Bu Mağaraya Girenler Terliyor25 Aralık 2016 Pazar 09:38
  • Çocukluk Hayalini Şimdi Öğrencileriyle Gerçekleştiriyor25 Aralık 2016 Pazar 09:33
  • Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Orakoğlu Genç İletişimcilerle Bir Araya Geldi25 Aralık 2016 Pazar 09:18
  • 85 Yaşındaki Fotoğraf Makinesi Tutkunundan Dev Koleksiyon25 Aralık 2016 Pazar 09:18
  • 102 Günlük Komadan Sedyeyle Çıktı, İki Yıl Sonra Yürümeye Başladı25 Aralık 2016 Pazar 09:08
  • Sultangazi’deki Okulda Dersler Müzikli Terapi Eşliğinde İşleniyor25 Aralık 2016 Pazar 09:08
  • Üsküdar Belediyesinden Eski Kabadayı Çakır Ahmet’e Seyyar Araba25 Aralık 2016 Pazar 09:03
  • Çıplak Ayakla Kedi Kurtarma Operasyonu25 Aralık 2016 Pazar 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti