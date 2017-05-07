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Üniversite Öğrencilerine Uyap Eğitimi

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Üniversite Öğrencilerine Uyap Eğitimi
Adana Adliyesi'nde, Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü öğrencilerine, yargı hizmetinin ve adaletin en az masraf ile en kısa sürede sonuçlandırılıp...

Adana Adliyesi'nde, Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü öğrencilerine, yargı hizmetinin ve adaletin en az masraf ile en kısa sürede sonuçlandırılıp vatandaşa ulaşması amacıyla kullanılan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) hakkında uzman kullanıcılar tarafından yerinde eğitim verildi.

Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Menderes Üstüner öncülüğünde Adalet Bölümü 2'nci sınıfta öğrenim gören 55 öğrenci, UYAP dersi kapsamında ilk olarak Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ümit Şahiner ve UYAP Birim Sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Kıvanç Odabaşıoğlu ile bir araya geldi.

"Günlerce sürecek adli işlem 1 dakikada yapılabiliyor"

Toplantıda, üniversitedeki UYAP dersini yerinde görmek isteyen öğrenciler, program hakkında merak ettiklerini sorup bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ümit Şahiner, öğrencilere UYAP programını iyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. UYAP sisteminin 2006 yılından itibaren Adana'da kullanılmaya başlandığını belirten Şahiner, "Adaletin hızlı yerine getirilmesinde bu programın katkısı çok büyük. Özellikle kolluk kuvvetleri olan emniyet ve jandarma ile UYAP entegrasyonu sağlandıktan sonra, adli hizmetler çok daha rahat ve hızlı bir şekilde verilmeye başlandı. Bu program sayesinde, bazen günlerce sürecek bir adli işlem, 1 dakikada yapılabiliyor" dedi. Cumhuriyet Savcısı Kıvanç Odabaşıoğlu da, UYAP programının tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve adalet sistemine kazandırıldığını belirterek, adliyelerde tüm çalışanların UYAP'ı kullandığını belirtti.

Toplantının ardından UYAP Yardım Masası'nda görev yapan uzman kullanıcılar, 55 öğrenciye savcılık birimleri, mahkemeler, veri girişi, ekranlar ve görüntülü yargılamanın yapıldığı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile entegre Adli Görüşme Odası'nda ve Ön Büro Danışma Masası'nda UYAP ile ilgili yapılan işlemler hakkında eğitim verdi.

Üniversite Öğrencilerine Uyap Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Uyap Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Uyap Eğitimi

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