Üniversite Öğrencilerini Taciz Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adana Çukurova Üniversitesi yemekhanesinde 3 kız öğrenciyi taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Çukurova Üniversitesi yemekhanesinde 3 kız öğrenciyi taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, üniversitenin yemekhanesinde yemek yiyen üç kız öğrenci, elektrik tamir ve bakım işlerini yapan 3 erkeğin kendilerine bakışlarıyla ve el hareketi yaparak tacizde bulundukları iddiası ile Sarıçam Polis Merkezine başvuruda bulundu. Genç kızların şikayeti üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, biri çocuk üç taciz şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler de, yaşı 18'den küçük olan biri, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer iki şüpheli ise Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

İfadelerine başvurulan genç kızlardan ikisi, yemek yedikleri sırada şüphelilerin kendilerine bakışlarıyla ve el hareketleriyle taciz ettiklerini iddia etti. Genç kızlardan biri ise şikayetçi olmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.