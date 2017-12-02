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Üniversite Öğrencilerinin Güvenliği İçin Uygulama

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Üniversite Öğrencilerinin Güvenliği İçin Uygulama
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Narkotik ve ilgili Şube müdürlüklerinin katılımı ile üniversitede eğitim ve öğretim gören gençlerin üzerinde kötü emelleri bulunan ve terör bağlantılı art niyetli kişilerin bertaraf edilmesi, her türlü zararlı faktörlerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, çocuklarımızın eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi ayrıca bu sosyal çevreler ile kız öğrencilerimizin okul ve yurtlarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla; Güvenli Eğitim-2 uygulaması gerçekleştirildi.

Yurt genelinde, üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kampüs çevresindeki umuma açık yerler, (kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler) ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, üniversitelerin çevrelerinde bulunan, şüpheli ve aranan şahıslar ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile gerekli kontrol etmek ve denetlemek üzere ülke genelinde 9 bin 577 personel, 2 bin 830 ekip ve 23 köpek ile gerçekleşen uygulamada, 81 bin 219 şahıs, 8 bin 277 araç ve 2 bin 251 umuma açık yerin sorgu ve incelemesi yapıldı. Yapılan sorgu ve incelemelerde; 245 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 26'sı gözaltına alındı, 119 aranan şahıs yakalandı. 748 araca cezai işlem uygulanırken 77'i trafikten men edildi. 32 aranan araç otoparka çektirildi, adli idari olarak toplamda 321.271 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca; 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 170 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 2 gr eroin, 87 gr esrar, 1 gr bonzai, 1 adet captagon tablet, 480 paket kaçak sigara elde edildi.

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