  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 12 °C

Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı

» »
Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev alınca, yaklaşık 40 kişi korku dolu anlar yaşadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen eğlence alanında bugün Kolpa Grubu konseri vardı. Konser alanını dolduran binlerce kişi doyasıya eğlenirken konser sonunda dilek feneri uçuran öğrencilerin bir feneri içinde yaklaşık 40 kişi bulunan rangerın koluna isabet etti. Bir anda alev alan rangerin makinistinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede ranger durdurulurken, üzerine yangın sırasında ateş parçaları düşen vatandaşlar içinde bulundukları kafeslerden çıkartılarak güvenli bölgeye uzaklaştırıldı. Bu esnada ranger işletmecileri çevre esnaftan aldıkları yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışırken, bu çabalar sonuçsuz kaldı. Bazı çalışanlar ellerindeki bidonlarla yanan yerlere su dökerken, 2 çalışan yangının çıktığı yaklaşık 20 metre yükseklikteki alana çıkarak müdahale etmesi gözlerden kaçmadı. Yangın sırasında dilek fenerlerini uçurtmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da rangerın yanında bulunan gondola binmeye devam ettiler. Üniversite güvenlik görevlileri öğrencileri ve sivil halkı güvenli bölgeye uzaklaştırırken, yangının çıktığı alanda çember oluşturdular. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangın söndüğü sırada alanda bulunanlar itfaiye ekiplerini alkışladılar. Ranger sahibi işletmeci dilek feneri satan şahsı üniversite yetkilerine şikayet ederken, yangını söndürme işlemleri sırasında öğrencileri çalan oyun havalarıyla eğlenmeye devam ettiler.

"Bir anda alev aldı"

Yangının çıktığı rangerin karşısında işletmesi olan Görgün Çoban yangını çıkış nedenini anlatarak, "Konserin bitimine doğru dilek fenerleri uçurulmaya başlandı. Birkaç tane dilek feneri rangera yapıştıktan sonra yavaş, yavaş alev aldı. Bizim elimizde olan yangın tüpleriyle arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık ama yangın tüpü yeterli gelmedi. Daha sonra da alev fazlalaşınca oradaki insanlar da kafeslerin içerisinde kaldılar. Bir taraftan personeller, güvenlikler üzerine yanan naylon parçaları düşen insanları kafeslerden çıkartmaya başladılar. Bir anda alev aldı zaten. Bir anda durdurmaya çalıştılar ama hızlı ilerlediği için makineyi de durdurmak güç oldu. O şekilde devam etti" dedi.

Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı

Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı

Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı

Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzon’a Seyahat Edecek Yolculara Thy’den Uyarı05 Mayıs 2017 Cuma 23:08
  • Ahırkapı’da Coşkulu Hıdırellez Kutlaması05 Mayıs 2017 Cuma 22:43
  • Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı05 Mayıs 2017 Cuma 22:33
  • Şişli’de Hıdırellez Coşkusu05 Mayıs 2017 Cuma 21:58
  • İskenderun’da Hıdrellez Coşkusu05 Mayıs 2017 Cuma 21:13
  • Bakan Tüfenkci 6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın Açılışına Katıldı05 Mayıs 2017 Cuma 21:08
  • Uyuşturucuyla Mücadele İçin Sosyal Medya Kullanılacak05 Mayıs 2017 Cuma 20:48
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan Öğrencilere “Elif Gibi Dik Olun” Nasihati05 Mayıs 2017 Cuma 20:48
  • Cumhuriyet Başsavcısından, Silopi’deki Kazayla İlgili Açıklama05 Mayıs 2017 Cuma 20:28
  • Başbakan Yıldırım’dan Taziye Ve Tebrik Mesajı05 Mayıs 2017 Cuma 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti