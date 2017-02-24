Üniversitede Helal Gıda Ele Alındı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından helal gıda konferansı düzenlendi.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından helal gıda konferansı düzenlendi.

Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Ali Sarıışık, Prof.Dr. Şerafettin Çelik, Genel Sekreter Yrd. Doç.Dr. M. Akif Nacar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şerafettin Çelik, "Günümüzde tükettiğimiz gıda ürünlerinin muhtevasını incelemiyoruz, endüstriyel ürünler olarak kullandığımız hazır gıdaların içeriğine bakmıyoruz. Ürünlerin içinde olan katkı maddelerinin ve ara temel bileşenlerinin ne olduğuna yönelik bilgiye sahip olamayabiliyoruz. Bu nedenle günümüzde gıda sertifikasına yönelik çalışmalar çok önemlidir. Bu sertifikayı veren kurum ve kuruluşlar önemli bir görev üstlenmişlerdir. Elbette bu kurumlarında güvenirlik konusunda hassas olmaları gerekir. Ülke olarak toplumsal bilincimizi kuvvetleştirip bu konularda gerekli hususiyetlere özen göstermeliyiz" dedi.

Açılışta söz alan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Avrupa'da gıda konusunda dürüst davranıldığına dikkat çekerek,"Avrupa'da ürünün muhteviyatında domuz ve türevleri hakkında bilgi veriliyor, üzerlerinde yazıyor. Orada tükettikleri için domuz içeriğinin bulunması normaldir. Ama ülkemizde bazı firmalar kendilerince kurnazlık yapıp, domuz katkısı olan içeriğini yazmıyorlar. Büyük bir suç işliyorlar. Bunun için sertifika konusu çok önemlidir" diye konuştu.

Helal kapısının geniş olduğunu dile getiren İlahiyatçı Yazar Faysal Vural ise, "Harama girmeye hiç lüzumu yoktur. Allah o kadar çok rızk nasip etmiştir ki, inanın adeta bazı insanlar kendilerini zorlayarak haram gıda yemek için kendilerini zorluyorlar. Allah'ın helal rızkları çoktur, helal dairesi geniştir, harama girmeye hiç lüzum yoktur" diye söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi, Başdenetçi Gıda Mühendisi Hayreddin İşbilir helal ve haram gıdalar konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Müslüman bir ülkede yaşayan sanki her şey helalmiş gibi algıladıklarını söyleyen Mühendis İşbilir "Helal çok daha fazla gibi algılanıp sertifikanın gereksiz olduğu düşünülüyor. Allah helal olan şeyleri yememizi emrediyor. Şu anda insanlara yasak olan domuz içerikli ürünler haramdır, domuzun haram edilmesinin sebebi manevi durumdur. Türkiye maalesef gıda katkı maddesi üreticisi değildir, çok nadirde olsa karbonatlar, şekerler, tuz gibi katkılardan sayarsak bunlar hariç, tüm katkı ürünleri yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelen bir çok gıda katkı maddesi içerisinde de domuz maddesi katkısı vardır" dedi.