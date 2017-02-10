Üniversitede “Tahliye Ve Yangın Söndürme” Tatbikatı

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi Merkezi Derslik 1'de ve Kayalı Yerleşkesi Merkezi Derslik 2'de akademik ve idari personelin katılımıyla "Tahliye...

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi Merkezi Derslik 1'de ve Kayalı Yerleşkesi Merkezi Derslik 2'de akademik ve idari personelin katılımıyla "Tahliye ve Yangın Söndürme" tatbikatı yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında Kırklareli Belediyesi İtfaiyesinin destekleriyle gerçekleştirilen tatbikatlardan önce itfaiye amirleri tarafından yangın, yangınla mücadele, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve yangına karşı alınması gerekli önlemler hakkında, üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Ömer Gültekin tarafından da, "Acil Durumlar ve Tahliye Kuralları" konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgilendirmeler sonrasında görev yerlerine geçen akademik ve idari personel, sirenlerin çalması ile birlikte 60 saniye içerisinde bulundukları binayı boşaltarak okul bahçesinde belirlenen acil durum toplanma alanına indi. Burada yapılan sayım ile binada mahsur kalan personelin olup olmadığı belirlendi. Binada mahsur kalan personeller ise, itfaiye ekipleri yardımıyla tahliye edildi. Merkezi Derslik 1 ve 2'deki yangınla mücadele ekibinde görevli personel, yangın anında binada mahsur kalan kişiyi kurtarmasıyla tatbikat sona erdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Ömer Gültekin, tatbikattan sonra yaptığı açıklamada, üniversitenin bütün birimlerinde temel yangın eğitimleri ve tatbikatlar yapılarak, acil durum ve genel güvenlik kültürünün oluşması için çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.