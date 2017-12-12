Üniversiteden Halka “Organik Tarım” Eğitimi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi, vatandaşlara organik tarım eğitimi verecek.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi, vatandaşlara organik tarım eğitimi verecek.

Ocak ve şubat aylarında beş günlük dilimler halinde verilecek eğitimler toplam 36 saat sürecek. Eğitimin son günü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi organik tarım alanı ile Nilüfer Kent Bostanları'nda uygulama yapılacak. Eğitime en az yüzde 80 devam eden ve yapılacak imtihanda başarılı olanlara sertifika da verilecek. Eğitime katılanlara organik tarım konusunda eğitim notları da iletilecek.

Basın mensupları ve Uludağ Üniversitesi Organik Tarım Topluluğu öğrencileri eğitimlerden kontenjan dahilinde ücretsiz olarak yararlanabilecek. Eğitimden sağlanan gelir, organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi maksadıyla kullanılacak. Talep olduğu takdirde eğitimler belli periyotlarda devam edecek.