  • BIST 95.912
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5787
  • Euro 3,8901
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Üniversiteli Gençler, Miniklere Egzersiz Yaptırdı

» »
Üniversiteli Gençler, Miniklere Egzersiz Yaptırdı
"10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et" günü etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine yönelik...

"10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et" günü etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine yönelik egzersiz etkinliği düzenledi.

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, "10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et" günü kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik egzersiz programı gerçekleştirdi. Fener İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen programda, minikler üniversiteli büyüklerinin gösterdiği egzersiz hareketleri yaptı. Etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Eda Akbaş, "BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak her sene "10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket et" günü mesleğimizin de misyonlarından bir tanesi olan hareket etme konulu. egzersiz konulu bazı etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde çeşitli hedef kitlelerine yönelik egzersiz kareografileri düzenliyoruz. Onlara egzersiz konusunda profesyonel destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene planladığımız etkinlik 6-10 yaş arası ilkokul öğrencilerine yönelik. Şimdilik bunu sadece Fener ve Yayla İlkokullarında gerçekleştireceğiz. Katlayarak devam eden bir geleneğe dönecek" ifadelerine yer verdi.

Üniversiteli Gençler, Miniklere Egzersiz Yaptırdı

Üniversiteli Gençler, Miniklere Egzersiz Yaptırdı

Üniversiteli Gençler, Miniklere Egzersiz Yaptırdı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç Tasarımcılar Endüstrileri Forse Ediyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:54
  • Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • 20 Bin Minik Öğrenciye ‘Güvenli Ulaşım’ Anlatıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:33
  • Edremit Meslek Yüksek Okulu’ndan Zeytinyağı Tadımı Eğitimi10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:48
  • 44’üncü Mobbig Buluşması Ve Midekon Toplantısı Gtü Mimarlık Fakültesi’nde Gerçekleşti10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:28
  • ’Bu Gidiş Nereye’10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:48
  • Yök’te İletişim Ve İletişim Fakültelerinin Dekanları İle Toplantı Düzenlendi09 Mayıs 2017 Salı 17:38
  • Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko:09 Mayıs 2017 Salı 17:28
  • Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Binasına Kavuştu09 Mayıs 2017 Salı 16:13
  • Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Şimdi De Bornova’da09 Mayıs 2017 Salı 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti