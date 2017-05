Üniversiteli Gençler, Miniklere Egzersiz Yaptırdı

"10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et" günü etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine yönelik...

"10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et" günü etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine yönelik egzersiz etkinliği düzenledi.

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, "10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et" günü kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik egzersiz programı gerçekleştirdi. Fener İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen programda, minikler üniversiteli büyüklerinin gösterdiği egzersiz hareketleri yaptı. Etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Eda Akbaş, "BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak her sene "10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket et" günü mesleğimizin de misyonlarından bir tanesi olan hareket etme konulu. egzersiz konulu bazı etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde çeşitli hedef kitlelerine yönelik egzersiz kareografileri düzenliyoruz. Onlara egzersiz konusunda profesyonel destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene planladığımız etkinlik 6-10 yaş arası ilkokul öğrencilerine yönelik. Şimdilik bunu sadece Fener ve Yayla İlkokullarında gerçekleştireceğiz. Katlayarak devam eden bir geleneğe dönecek" ifadelerine yer verdi.