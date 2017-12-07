Üniversiteli Gençlerden Abd Başkanı Trump Tepki

Osmaniye'de bir grup üniversite öğrencisi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını oturma eylemi yaparak protesto eylemi yaptılar.

Osmaniye'de bir grup üniversite öğrencisi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını oturma eylemi yaparak protesto eylemi yaptılar.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gençler, ABD'nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla sabah namazına kadar oturma eylemi yaptılar.

Üniversite öğrencisi Mücahit Emre Yüksek, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından, alınan kararı protesto etmek için toplandıklarını ifade ederek yüreklerinin burkulduğunu ve yurtta duramayarak kendilerini dışarı attıklarını dile getirdi.

Yüksek, "Biz, o kararı tanımıyoruz. Mudüs, hiç bir zaman siyonistlerin değildir. Kudüs, Müslümanların ortak davasıdır. Amacımız burada bir duruş sergilemek. Kudüs Müslümanlarındır ve kimseye peşkeş çekilemez. Kudüs'ün 3 dinin ortak merkezi olduğu doğrudur. Ancak Kudüs bize Selahattin Eyyubi'nin, Osmanlının mirasıdır. Burada sabah namazına kadar oturacağız. Trump geri adım atana kadar tepkimizi sürdüreceğiz. Müslüman dik durur, biz de bu duruşumuzu herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.