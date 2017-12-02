Üniversiteli Gençlerden Sokak Köpeklerine Gıda Desteği

Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden oluşan "Hayvan Dostları Topluluğu" organizasyonunda, Edirne Belediyesi ve EDHAYKO'nun destekleriyle, eski...

Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden oluşan "Hayvan Dostları Topluluğu" organizasyonunda, Edirne Belediyesi ve EDHAYKO'nun destekleriyle, eski kent çöplüğünde yaşayan 700'e yakın sokak köpeğine gıda, mama ve su desteği yapıldı.

Edirne Belediyesinin 3 Kasım 2017 itibariyle açılışı yapılan Katı Atık Toplama Tesisi'nin ardından eski çöplüğe çöp bırakılmaması nedeniyle, bölgede yaşayan 700'e yakın sokak köpeğinin yaşamlarını sürdürebilmesi için Gönüllü Pati Dostlar ve Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu üyesi üniversiteli öğrenciler harekete geçti.

'Hayvan Dostları Topluluğu" üyesi üniversiteli öğrenciler, Edirne Belediyesi ile işbirliği yaparak, temin ettikleri, gıda, mama, çiğ tavuk, su gibi erzak malzemelerini Edirne Hayvanları Koruma Derneğinin (EDHAYKO) de katkılarıyla, eski çöplüğe getirerek, 700'e yakın sokak köpeğini besledi.

Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu adına konuşan Yağmur Islattı, besleme etkinliği kapsamında, bugüne kadar topladıkları kasalarca tavuk ve ekmekleri dağıttıklarını belirterek, "Amacımız hem topladıklarımızla aç kalan köpeklerimizi doyurmak hem de vahşi çöplükte yaşanan açlığı ve sefaletin görülmesini sağlamaktır" dedi.

"Köpeklerimiz bir süreliğine açlıkla karşı karşıya kalabilirdi"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da kendileri ile iletişime geçen üniversite öğrencilerine tek tek teşekkür ederek, "Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu ve geçen hafta bize geldiler burada etkinlik yapacaklarını söylediler, biz de çok mutlu olduk. Eski çöp yerimizi kapattık, 1 aydır buraya çöp atmıyoruz ve yeni düzenli depolamaya geçtik. Öyle olunca buradaki köpeklerimiz bir süreliğine açlıkla karşı karşıya kalabilirdi. Biz geçen yazdan beri 2 veteriner arkadaşımızla projeler yaptık. Bu veteriner arkadaşlarımızla beraber burada geçici bir barınma evi başlatıyoruz ve onu bitirmek üzereyiz. Biz bugün için burada Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu ile beraber boruları ikiye kestirip mamalık yaptık. Bugün bu hayvan topluluğu, diğer sivil toplum örgütünden iyi yürekli insanlarla burada besleme yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"700'e yakın sokak köpeğini besledik"

Tanrıkulu, bölgede 700'e yakın sokak köpeğinin yanı sıra yeni yavruların da tespit edildiğini anlatarak, "Bizim arkadaşlarımız burada 700 civarında köpek olduğunu gördü. Hiç görmediğimiz yavruları gördük. Buraya da köylerden yavrulu köpekleri atıyorlar. Buradaki popülasyonu da arttırmış oluyorlar. Bu hayvanlarımız çöpten beslenmeye alışmışlar, bir çok hastalığa maruz kalmışlar. Onları biz hep birlikte elimizden geldiğince rahatlatacağız. Buda iyi yürekli hayvansever dostlarımıza iş düşüyor" ifadelerini kullandı.