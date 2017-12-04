Üniversiteli Kızı Minibüsten Böyle Kaçırdılar

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul, bindiği minibüste 2 kişi tarafından kaçırıldı. Genç kızın kaçırılma anı bindiği aracın güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuyan 20 yaşındaki Zelal Topçul'u kolundan tutarak zorla araçtan indirip kaçıranların uzaktan akrabaları olduğu belirtildi.
Zelal Topçul'u kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak Topçul'un kabul etmediği öğrenildi.
Bu arada, Mersin'de oturan aile, polis merkezine giderek, kızlarını kaçıran kişilerden şikayetçi oldu.
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