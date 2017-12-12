Üniversiteli Öğrencilerden Duyarlı Davranış

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde okuyan öğrenciler ilkokullarda kitap okuma alışkanlığı kazanmaları...

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde okuyan öğrenciler ilkokullarda kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için öğrencilere hikaye kitabı dağıttılar.

İlkokullarda okuyan öğrencilere TV ve oyun konsollarını kaldırıp, kitap okumayı özendirmek isteyen Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri Umut Demirok ve arkadaşları Albay Tayyar Nuran Oğuz ilkokulunda 4. Sınıf öğrencileriyle buluştu. Günümüzde kitap okuma oranının azalması nedeniyle Sosyal Bilgiler öğrencileri çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için hikaye kitabı dağıttı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi Umut Demirok ve arkadaşları dağıttıkları hikaye kitapları ile duyarlı bir davranış sergilemeleri öğrenciler ve öğretmenleri tarafından takdirle karşılandı.