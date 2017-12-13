Üniversiteli Özgürcan Adana’da Toprağa Verildi

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özgürcan Kirik'in cenazesi memleketi Adana'da...

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özgürcan Kirik'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde okuyan Özgürcan Kirik (23), önceki gün Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken, Doğuş B'nin kullandığı 26 DB 222 plakalı cipin çarpıp kaçması sonucu ağır yaralanmış, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Özgürcan Kirik'in cenazesi, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Turizm Fakültesi'nde yapılan tören sonrası okul idaresinin verdiği cenaze aracı ve otobüsle arkadaşları tarafından dün gece yarısı Adana'ya getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kabasakal Mezarlığı Morgu'na kaldırılan Özgürcan'ın cenazesi burada yıkandıktan sonra Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası cenaze aracıyla babası Adnan ile annesi Güzin Kirik'in oturduğu Toros Mahallesi 78138 Sokak'taki Deniz Apartmanı'na getirildi.

Burada Özgürcan'ın, babası Adnan ile annesi Güzin Kirik ve aile fertleri feryat edip gözyaşı döktü.

Özgürcan'ın cenazesi, kalabalık bir konvoy eşliğinde Seyhan ilçesi Gerdan Mahallesi'ne getirildi. Gökçeler Camii'nde yoğun bir katılım ile kılınan cenaze namazında helallik istendi. Cenaze namazı sonrası Özgürcan'ın naaşı, traktör römorkuna konularak ağıtlar eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Özgürcan, gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Adana ESOB ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, Eskişehir'den yeğeni Özgürcan için Adana'ya gelen üniversiteli arkadaşlarına teşekkür etti.