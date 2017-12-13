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Üniversiteli Polislerin Mezuniyet Sevinci

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Üniversiteli Polislerin Mezuniyet Sevinci
Bursa'da üniversite mezunu 322 polis adayı, 4 aylık teorik ve uygulamalı eğitim sonrası mesleğe ilk adımı attı.

Bursa'da üniversite mezunu 322 polis adayı, 4 aylık teorik ve uygulamalı eğitim sonrası mesleğe ilk adımı attı.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 20. dönem mezunlarını düzenlenen törenle verdi. Dört yıllık üniversite mezunları arasından seçilen 322 polis adayı, başaralı 4 aylık eğitim sürecinin ardından polis olmaya hak kazandı. Törende konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Bugün bir gurur tablosunun önündeyiz. Değerli anne babalar, evlatlarınızla ne kadar kıvanç duysanız azdır. Polislik diğer meslek grupları gibidir, fakat farklı ve artı yönleri de vardır. İnsanlarımız canını, malını ve namusunu siz polislerimize emanet ediyor. Canınızı ortaya koyarak görev yaptığınız bu meslek onun için kutsaldır. Bizler hayatımızı hiçbir endişe ve korkuya kapılmadan sürdürüyorsak, bunda bizim için görev yapan kahraman polisimiz ve jandarmamızın emeği olduğu içindir. Ben burada mesleğe adım atacak polis arkadaşlarıma da bir şeyler söylemek istiyorum. Burada aldığınız eğitim ile asayişin sağlanması, milletimizin güvenliği ve kanunların uygulanması için canla başla çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Silah arkadaşlığından daha ileri bir arkadaşlık yoktur. Ayrıca bu meslek her zaman kendini diri ve taze tutma işidir. Kanun bilginizden silah kullanmanıza, hareket kabiliyetinizden, kararlılığınıza hepsini geliştirmeli ve güncel tutmalısınız" dedi.

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