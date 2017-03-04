Üniversiteli Sporcular Düşe Kalka Yarışarak Renkli Görüntüler Oluşturdu

Erzurum Palandöken dağında bu yıl ikincisi düzenlenen "Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda genç üniversiteli sporcular zorlu pistlerde düşe kalka yarışarak...

Erzurum Palandöken dağında bu yıl ikincisi düzenlenen "Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda genç üniversiteli sporcular zorlu pistlerde düşe kalka yarışarak renkli görüntüler oluşturdular.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken kayak merkezinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda genç üniversiteli sporcular ödül alabilmek için zamanla kıyasıya yarıştılar. 40 üniversiteden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Kayak ve Snowboard yarışlarında zorlu mücadele veren sporcular zaman zaman düşme tehlikesi geçirdi. Kadınlar ve erkekler klasmanında ayrı ayrı mücadele eden sporcular en iyi dereceye ulaşmak için hızlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışların zor ve mücadele içinde geçtiğini ifade eden sporcular, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Organizasyon çok güzel. Yarışlarda da çok heyecanlıyız çünkü halen yarışlar bitmiş değil. İnşallah derece alacağız" dediler.

Palandöken pistlerinin yarışlar için uygun olduğunu belirten Okyar Tuncel, "Palandöken yılın 6 ayı kayak için elverişli ortamı ile sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da sayılı kış spor merkezleri arasında gösteriliyor. Bu sene yarış programımıza eklediğimiz snowboard cross ve ski cross mücadeleri için uygun pistlerdir. Ayrıca bu yıl bir ilk daha yaparak gece kayakları da yapacağız" diye konuştu.