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Üniversiteliler Bomba İmha Eden Robot Tasarladı

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Üniversiteliler Bomba İmha Eden Robot Tasarladı
Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme projeleriyle mühendislik becerilerini ortaya koydu.

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme projeleriyle mühendislik becerilerini ortaya koydu. Yaşar Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında mali destek de gören gençler, bomba imha eden robot tasarladı. İnsan eli hassasiyetine sahip olan robot, bomba imha uzmanlarının artık güvenle hareket etmelerini sağlayacak.

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Muhsin Bayraktar, Kaan Bakırcıoğlu ve Hasan Özalp, mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak "Robot Elim" projesini geliştirdi. Bomba imha gibi zor ve hassasiyet gerektiren bir proje için bir araya gelen genç mühendisler projenin çıkış amacını şöyle anlattı:

"İnsanın fiziksel gücü sınırlı olduğundan yüksek fiziksel güç gerektiren işler için insan tarafından yönetilen makineler geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra günümüzde yüksek düzeyde UV ışınlarının, radyoaktif malzemelerin veya toksik gazların bulunduğu, insan sağlığını tehdit eden ortamlarda paketleme, montaj ve makineye ham madde yükleme boşaltma gibi işler robotlar tarafından yapılıyor. Bu robot kollar sahip olduğu sensörler ile belirtilen işleri kodlanan algoritmaya uygun şekilde gerçekleştirebilirler. Ancak bomba imha gibi bazı durumlarda robot kollarının insan hassasiyetini sağlaması ve işin bir insan operatör tarafından kontrol edilmesi gerekir ki böyle durumlarda düğmeler ya da kontrol çubuğu gibi ara yüzler kullanır. Fakat bu tip ara yüzler insanlar için doğal ve ergonomik olmadığından kullanılması kolay değildir ve tecrübe gerektirir. Bu yüzden de daha ergonomik ve rahatça kullanılabilecek insan-makine ara yüzlerinin geliştirilmesi için pek çok çalışma yapılıyor. Bu tip ara yüzlerden biri de sensörlü eldivenlerdir. Biz de projemizde insan operatörün sensörlü eldiven ile kontrol edebileceği, insan eline benzer bir robot kol tasarladık."

"İnsan eli hassasiyetine sahip"

Robot kolun nasıl çalıştığını da anlatan gençler, "Robot kol uzaktan kontrollü ve üzerinde kamera bulunan bir araç üzerine yerleştirildi. Böylece operatörün bir monitör aracılığıyla robot elin bulunduğu ortamı görebilmesi ve el ile parmak hareketlerini ölçen sensörlü bir eldiven yardımıyla robot elin yapmasını istediği hareketleri gerçekleştirmesi sağlandı. İnsan eli hassasiyetine sahip robotun bomba imha gibi kritik görevlerde kullanılması amaçlandı. Özetle Robot Elim Projesiyle operatörlerin insan için tehlikeli ortamlarda güvenle hareket etmeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Üniversiteliler Bomba İmha Eden Robot Tasarladı

Üniversiteliler Bomba İmha Eden Robot Tasarladı

Üniversiteliler Bomba İmha Eden Robot Tasarladı

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