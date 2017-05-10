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Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı

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Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Nazilli Belediye Meydanında...

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Nazilli Belediye Meydanında vatandaşların nabzını ölçüp obezite testi yaptı.

Belediye Meydanında açılan stantta öğrenciler tarafından gerçekleştirilen uygulamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilere destek olmak amacıyla standı ziyaret eden ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi kapsamında Yüksekokul öğrencileri tarafından ücretsiz olarak Nazili Belediyesi önünde halkımıza ücretsiz tansiyon ölçümü hizmeti sunulmuştur. 17 Mayıs Hipertansiyon Günü'ne farkındalık oluşturmak ve öğrencilere tansiyon ölçme pratiği kazandırmak amacıyla projemizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 3 gün süreyle yapılan projede Nazilli halkından 3 bin 700 kişi yararlanmış olup, yoğun ilgi olması nedeniyle bu yıl tekrarlanmıştır. Proje Nazilli Belediyesinin destekleriyle yapılmıştır. Bu yıl düzenlenen projemizde hipertansiyonun öneminin yanı sıra Beden Kitle İndeksi de ölçülerek bireylere obezite ve zararları hakkında bilgilendirme de yapılmıştır" dedi.

Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı

Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı

Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı

Üniversiteliler Nazilli’de Sağlık Taraması Yaptı

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