Üniversiteliler Nüfus Müdürlüklerine Akın Etti

Karabük'te üniversitesi öğrencileri, halk oylasmasında oy kullanımında sıkıntı yaşanmaması için listelerin indirilmesine 2 gün kala Karabük İl Nüfus...

Karabük'te üniversitesi öğrencileri, halk oylasmasında oy kullanımında sıkıntı yaşanmaması için listelerin indirilmesine 2 gün kala Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne akın etti.

26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'da askından indirilecek olan seçmen askı listelerinde ismi bulunmayan veya adresini güncellemek isteyenler ve özellikte üniversite öğrencileri 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanımında sıkıntı yaşamamak için Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne müracaat etti.