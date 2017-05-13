“Üniversitemi Seçiyorum” Fuarı Bağcılar’da Açıldı

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12'nci sınıf öğrencileri ile üniversiteye hazırlananlara yönelik olarak hizmete sunduğu...

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12'nci sınıf öğrencileri ile üniversiteye hazırlananlara yönelik olarak hizmete sunduğu "Üniversitemi Seçiyorum Kampüs Bağcılar" Fuarı Kirazlı Metro İstasyonu yanında hizmete açıldı. Yurt içinden ve yurt dışından 47 üniversitenin stant açtığı fuarda öğrencilere bölümler ve kampüs ile ilgili bilgi verildi.

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Üniversite Tanıtım Fuarı Kirazlı Metro İstasyonu'nda açıldı. Üniversitemi Seçiyorum Kampüs Bağcılar Üniversite Tanıtım Fuarı'nın açılışı törenle yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her şeyin başının eğitim olduğunu ifade etti. Lise son sınıftaki öğrencilerin üniversite sınavında isabetli tercih yapabilmesi amacıyla 2013'te ilçede üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik Üniversitemi Seçiyorum projesini başlattıklarını kaydeden Çağırıcı, "Her gün sabah ve öğle saatlerinde 4 otobüsle öğrencilerimizi üniversitelere götürüyoruz. Bu gezilere katılan öğrencilerimiz üniversite kampüslerini geziyor ve rehberlerden bilgi alıyorlar. Bu yıl da proje kapsamında mart-nisan ayları içerisinde yaklaşık 6 bin lise son sınıf öğrencisine üniversiteleri gezdirdik" dedi.

Öğrenciler üniversite kampüsü hakkında bilgi aldı

Konuşmaların ardından Başkan Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar üniversite stantlarını ziyaret etti. Stantlardaki görevliler, öğrencilere üniversiteleriyle ilgili bilgi verdiler. Fuarda yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere aralarında Marmara, İstanbul Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Optimum Spor Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 47 üniversite yer aldı.