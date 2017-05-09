Üniversitenin Akademik Ve İdari Personelleri Tiyatro Sahnesinde Buluştu

Türkiye'de bir ilk olan "Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu", bu sezon iki oyun ile perdelerini açtı.

Türkiye'de bir ilk olan "Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu", bu sezon iki oyun ile perdelerini açtı. Kadrosu tamamen üniversitenin akademik ve idari personel kadrosundan oluşan tiyatro topluluğu "Kozalar" ve "Her Hırsız Haydut değildir" oyunu ile izleyicisiyle buluştu.

Yönetmenliğini Erkan Altay'ın yaptığı tiyatro topluluğu Antalya da tiyatro eksikliği gideren bir anlayış ile oyunlarını sergiliyor. Üniversite de bulunan çeşitli salonlarda oyunlarını sergileyen topluluk Şehir Merkezin de izleyicisi ile buluşmalarını sürdürecek.

Öte yandan gelecek aylarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşecek sanat festivalleri ve yarışmalarında Personel Tiyatrosunun katılım göstereceği bildirildi.

Genel Sanat Yönetmeni Erkan Altay, Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizerek, Antalya'da alternatif tiyatro olarak farklı meslek gruplarından arkadaşlarının sahne aldığını söyledi.

Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, idari personelin yanında öğrencilerle aynı sahneyi paylaştıkları ifade eden Altay, "Üniversite de bulunan öğrenci toplulukları dışında idari ve akademik alan da çalışan personelin de tiyatro ile buluşma arzusundan doğan topluluğumuzun oyunlarının ayrı bir seyirci kitlesi oluştu. Personel tiyatrosunun çok geniş bir tiyatro izleyici grubu var. Yeni oyunların beklentisi arttıkça bizlerde yeni ve zevkle izlenebilen oyunları sahneye koyuyoruz. Üniversite Rektörümüzün ve yönetiminin büyük destekleri ve sağladığı imkanlar ile perdelerimizi açmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğrencilerine rol model"

AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Eğitim Programları Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Günseli Orhon, tiyatroyla arkadaşlarının aracılığıyla tanıştığını belirterek, denediği bir rolün ardından tiyatro oynamaya başladığını belirtti.

Tiyatrodan büyük keyif aldığını dile getiren Prof.Dr. Orhon, "Tiyatro egzersizleri bana faydalı oldu. Öğrencilerim içinde güzel bir örnek oldum. Öğrencilerimin beni sahnede seyretmesi ve övgülerle bahsetmesi çok onur verici. Bir öğretmenin çok yönlü olduğunu davranışlarıyla göstermesi gerekiyor. Ders hayatımı da tiyatro olumlu etkiliyor. Öğrencilerim için güzel bir rol model olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

"Farklı meslek grupları"

AÜ Fen Fakültesi Dekanlık Özel kaleminde çalışan Aysun Argun Altay,9 yıl önce kurdukları tiyatro topluluğu sayesinde hayat arkadaşı eşi ile tanışma fırsatı verdiğini hatırlattı.

Hem akademisyen hem öğrenci hem de idari personel olmak üzere farklı meslek gruplarından kişilerle aynı sahnede olduklarını dile getiren Altay, hayatın kendisini oyunlarıyla izleyiciye aktardıklarını kaydetti.

"Hocalarla aynı sahnede"

AÜ Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Şeyma Çiftçi, ilkokuldan bu yana hep içinde bir tiyatro sevgisinin var olduğunu belirterek, " Üniversite hayatım başlayınca, derslerimden kalan zamanı değerlendirmek için tiyatro gruplarını araştırdım. Şimdi buradayım. Çok değerli hocalarımla aynı sahnedeyim. Öğrenciyken bir hocayla rahat rahat konuşmak zor olur ama sahnede daha farklı oluyor. Çok daha sıcak ve samimi oluyorsunuz. Tiyatro sayesinde derslerdeki stresimi atıyorum ve her şeye daha olumlu bakıyorum" dedi.