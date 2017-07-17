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Üniversitenin Reklam Filmi Öğrencilerden

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Üniversitenin Reklam Filmi Öğrencilerden
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğrencileri, üniversitelerinin reklam filmini bizzat hazırlayarak aldıkları eğitimin kalitesini ortaya koydu.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğrencileri, üniversitelerinin reklam filmini bizzat hazırlayarak aldıkları eğitimin kalitesini ortaya koydu.

Tercih döneminin başlamasıyla birlikte, üniversitelerin reklam filmleri de televizyon kanallarında yayına girdi. İstanbul Aydın Üniversitesi ise, uygulamalı eğitim vizyonunun getirdiği anlayışla, televizyonlarda yayınlanacak reklam filmlerini kendi öğrencileriyle hazırlayarak verdiği eğitimin kalitesini ortaya koydu.

"Öğrencilerimiz reklam ajanslarına taş çıkarttı"

Reklam filminin tamamen, İAÜ İletişim ve Güzel Sanatlar bölümlerinin öğrencilerinin ortak eseri olduğunun altını çizen İAÜ Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin; "Üniversite olarak verdiğimiz uygulama ağırlıklı eğitimin semeresini reklam filminde aldık. İletişim Fakültemiz ve Güzel Sanatlar Fakültemiz öğrencilerinin ortaklaşa çalıştığı reklam filmimiz, profesyonel reklam ajanslarına taş çıkartacak kalitede oldu. Fikir aşamasından senaryosuna, çekiminden kurgusuna kadar tamamen öğrencilerimizin emeğinin eseri olan reklam filmimizde sadece seslendirme ve müzik noktasında profesyonel destek aldık. Öğrencilerimiz bu reklam filmini hazırlarken hem çok önemli bir iş tecrübesi edindiler, hem de ne kadar iyi yetiştiklerini ortaya koyarak kendilerini ispatlamış oldular. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak kurumsal reklam filmini bizzat öğrencilerimize emanet etmemiz de, bizim öğrencilerimize ve verdiğimiz eğitime ne kadar güvendiğimizin bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

"Senin tercihin benim üniversitem"

Toplam altı aylık bir emeğin ürünü olan 40 saniye uzunluğundaki reklam filmi, bu tercih döneminde bütün televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. "Senin Tercihin Benim Üniversitem" sloganını taşıyan film, üniversite adaylarının neden İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih etmesi gerektiğini anlatıyor. İAÜ öğrencilerinin kendi yaşanmış deneyimlerinden yola çıkarak hazırladıkları filmde ayrıca, üniversitenin sosyal medyadaki etiketi "#TercihimAydin" da güçlü bir şekilde vurgulanıyor.

Üniversitenin Reklam Filmi Öğrencilerden

Üniversitenin Reklam Filmi Öğrencilerden

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