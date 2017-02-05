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Unkapanı Köprüsü Üzerinde 2 Aracın Karıştığı Trafik Kazası Meydana Geldi. Kaza Nedeniyle Trafik Durma Noktasına Gelirken, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.

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Unkapanı Köprüsü Üzerinde 2 Aracın Karıştığı Trafik Kazası Meydana Geldi. Kaza Nedeniyle Trafik Durma Noktasına Gelirken, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.
IHAAW150127-ASA/05-02-2017 - Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

IHAAW150127-ASA/05-02-2017 - Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 05.02.2017 15:01:27 TSI NNNN

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