IHAAW150127-ASA/05-02-2017 - Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 05.02.2017 15:01:27 TSI NNNN
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Unkapanı Köprüsü Üzerinde 2 Aracın Karıştığı Trafik Kazası Meydana Geldi. Kaza Nedeniyle Trafik Durma Noktasına Gelirken, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Öğrenildi.
IHAAW150127-ASA/05-02-2017 - Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
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