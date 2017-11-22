Unkapanı Köprüsü’nden Denize Atladı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan bir şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan bir şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Unkapanı Köprüsü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sorunları olan kimliği belirlenemeyen bir kişi köprü üzerinde dolaşmaya başladı. Burada bir süre balık tutanları izleyen şahıs, sonrasında ise köprü demirlerinin üzerine çıkarak bir anda kendini köprü üzerinden denize attı. Balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu denize atlayan vatandaş sağ olarak kurtarıldı. Deniz polisinin yardımıyla bir balıkçı teknesine çıkartılan vatandaşa, deniz polisi kalp masajı yaptı. Yapılan ilk müdahale sonrası intihar teşebbüsünde bulunan şahıs sağlık ve polis ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.