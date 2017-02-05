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Unkapanı’nda Trafik Kazası

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Unkapanı’nda Trafik Kazası
Unkapanı'nda duraktan hareket eden özel halk otobüsü ile yolcu almak için durağa yanaşan dolmuş çarpıştı.

Unkapanı'nda duraktan hareket eden özel halk otobüsü ile yolcu almak için durağa yanaşan dolmuş çarpıştı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Unkapanı'ndaki Atatürk Bulvarı üzerinde Şişhane yönü sol şeritte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vefa Durağı'ndan yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü, hareket ettikten sonra orta şeride doğru ilerlediği sırada aynı istikamette arkadan gelen 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş orta refüjdeki bariyerlere girdi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan vatandaşların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kazaya karışan dolmuşu ve otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmaların devam ettiği sırada Şişhane yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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